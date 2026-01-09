"ING Group" Azərbaycanda 2026–2027-ci illər üçün inflyasiya ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
Niderlandın "ING Group" şirkətinin qiymətləndirmələrinə görə, Azərbaycanda inflyasiyanın 2026 və 2027-ci illərdə müvafiq olaraq 5,3 faiz və 8,9 faiz səviyyəsində olacağı gözlənilir.
Day.Az "ING Group" a istinadən xəbər verir ki, 2026-cı il üzrə rüblük proqnoz aşağıda göstərilən kimidir:
I rüb - 5,2 faiz, II rüb - 5,4 faiz, III rüb - 5,3 faiz, IV rüb - 5,5 faiz.
Şirkətin hesablamalarına əsasən, 2025-ci ildə ölkədə inflyasiya 5,6 faiz təşkil edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2025-ci ilin noyabr ayında 12 aylıq inflyasiya 5,5 faiz olub. Xüsusilə, ərzaq məhsulları, spirtli içkilər və tütün məmulatları üzrə illik inflyasiya 7,1 faiz təşkil edib, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri isə 2,5 faiz artıb. Ödənişli xidmətlər üzrə illik qiymət artımı bu dövrdə 5,7 faiz təşkil edib. Tənzimlənən qiymətlər və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində mövsümi dəyişikliklər nəzərə alınmadan hesablanan illik baza inflyasiyası noyabr ayında 4,8 faiz təşkil edib.
2025-ci ildə inflyasiyaya tələb və təklif amilləri üzrə bir sıra faktorlar təsir göstərib. Qiymətləndirmələrə əsasən, ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya 2025-ci ilin noyabr ayında ölkədə illik inflyasiyaya 2,87 faiz bəndi, nominal effektiv məzənnəyə isə 0,38 faiz bəndi səviyyəsində artan təsir göstərib. Həmin dövrdə daxili təklif (kənd təsərrüfatı istehsalçılarının qiymətləri və s.) və tələb (ev təsərrüfatlarının istehlakı, dövlət istehlakı və s.) amillərinin inflyasiyaya təsiri də ümumilikdə artıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре