Gündə bir fincan noxud yeməyin faydaları
Elmi jurnalda dərc olunmayan yeni bir araşdırma noxud və qara lobyanın sağlamlıq üçün mühüm faydalarını ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "ScienceNews"un məlumatına görə, Amerika Qidalanma Assosiasiyası 2025-ci ilin may ayında açıqlayıb ki, gündə bir fincan noxud istehlakı xolesterol səviyyəsinin azalmasına kömək edə bilər. Araşdırma həmçinin noxud və qara lobyanın orqanizmdə iltihabı azaltdığını göstərib.
ABŞ-nin Çikaqo şəhərində yerləşən İllinoys Texnologiya İnstitutundan dietoloq İndika Edirisinqhe və onun həmkarları 12 həftə ərzində prediabet diaqnozu olan 72 nəfəri müşahidə ediblər. İştirakçılar üç qrupa bölünüb və hər qrup gündəlik olaraq bir fincan noxud, qara lobya və ya ağ düyü istehlak edib.
Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, noxud yeyən iştirakçıların ümumi xolesterol səviyyəsi desilitrdə 200 milliqramdan 186 milliqrama düşüb. Qara lobya və ağ düyü istehlak edən qruplarda isə xolesterol səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişiklik qeydə alınmayıb. Başqa sözlə, yalnız noxud yeyən iştirakçılarda xolesterol göstəricilərinin "sağlam səviyyəyə yaxınlaşdığı" müşahidə olunub.
Tədqiqatçılar bildiriblər ki, bu fərq 12-ci həftədə statistik baxımdan zəifləsə də, iltihab göstəriciləri başlanğıc səviyyədən aşağı qalıb. The Telegraph nəşrinin məlumatına görə, iltihabı artıran sitokinlərdən biri olan interlökin-6 səviyyəsi 12 həftə ərzində millilitrdə 2,57 pikoqramdan 1,88 pikoqrama enib. Ağ düyü istehlak edən qrupla bağlı isə iltihab göstəricilərində nəzərəçarpan dəyişiklik qeydə alınmayıb.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, bu nəticələr hər yeməkdə noxud və ya lobya yemək lazım olduğu anlamına gəlmir. Mövcud qidalanma tövsiyələrinə əsasən, həftədə təxminən bir yarım stəkan lobya və ya paxlalı bitkilərin istehlakı kifayət hesab olunur.
Araşdırma göstərir ki, noxud kimi sadə və əlçatan qidalar düzgün pəhriz çərçivəsində istifadə edildikdə ürək-damar sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре