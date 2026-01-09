İstanbul derbisinin başlama saatı dəyişdirilib

Türkiyə Super Kubokunun "Qalatasaray" və "Fənərbaxça" arasında sabah keçiriləcək final matçının vaxtı dəyişdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb.

 

İstanbul derbisi Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək. Əvvəlcədən qarşılaşmanın 21:30-da başlaması nəzərdə tutulmuşdu. Oyunun vaxının dəyişdirilməsinin səbəbi hava şəraitidir.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" yarımfinalda "Trabzonspor"u, "Fənərbaxça" isə "Samsunspor"u məğlub edib.