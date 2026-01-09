https://news.day.az/azerinews/1808418.html İstanbul derbisinin başlama saatı dəyişdirilib Türkiyə Super Kubokunun "Qalatasaray" və "Fənərbaxça" arasında sabah keçiriləcək final matçının vaxtı dəyişdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. İstanbul derbisi Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək. Əvvəlcədən qarşılaşmanın 21:30-da başlaması nəzərdə tutulmuşdu.
