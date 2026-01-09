https://news.day.az/azerinews/1808420.html "Roblox" çatlarda yaş məhdudiyyəti tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb "Roblox" oyun platforması çatlarda yaş məhdudiyyəti tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial media platformalarında komanda məlumat paylaşıb. "Biz bütün istifadəçilərimiz üçün yaşdan asılı olmayaraq təhlükəsiz oyun mühiti təmin etməyə sadiqik.
"Roblox" çatlarda yaş məhdudiyyəti tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb
"Roblox" oyun platforması çatlarda yaş məhdudiyyəti tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial media platformalarında komanda məlumat paylaşıb.
"Biz bütün istifadəçilərimiz üçün yaşdan asılı olmayaraq təhlükəsiz oyun mühiti təmin etməyə sadiqik. Bu gündən etibarən, çat üçün yaş yoxlaması tələbi çat funksiyası olan bütün ölkələrdə tətbiq olunmağa başlayır", - məlumatda qeyd olunub.
