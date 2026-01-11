Yaddaşı inkişaf etdirən sadə və maraqlı üsullar

Yaxşı yaddaş məktəblilərə həm dərslərdə, həm də gündəlik həyatda kömək edir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pedaqoq Vasili Kovalyovun sözlərinə görə, yaddaşı inkişaf etdirmək üçün məşqlər müntəzəm olaraq, gündə ən azı 5-10 dəqiqə yerinə yetirilməlidir. Effektiv üsullara neyrobika, assosiasiyalar və mnemonik texnikalar, mental xəritələr və ucadan oxu daxildir.

Kiçikyaşlı uşaqlar üçün isə oyun formasında məşqlər daha faydalıdır: rəngli əşyaları yadda saxlamaq, şəkillərin yerini dəyişmək və sözləri əzbərləmək. Bu üsullar yaddaşın asan və maraqlı şəkildə inkişafına kömək edir. 