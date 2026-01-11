https://news.day.az/azerinews/1808478.html Yaddaşı inkişaf etdirən sadə və maraqlı üsullar Yaxşı yaddaş məktəblilərə həm dərslərdə, həm də gündəlik həyatda kömək edir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pedaqoq Vasili Kovalyovun sözlərinə görə, yaddaşı inkişaf etdirmək üçün məşqlər müntəzəm olaraq, gündə ən azı 5-10 dəqiqə yerinə yetirilməlidir.
Yaddaşı inkişaf etdirən sadə və maraqlı üsullar
Yaxşı yaddaş məktəblilərə həm dərslərdə, həm də gündəlik həyatda kömək edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pedaqoq Vasili Kovalyovun sözlərinə görə, yaddaşı inkişaf etdirmək üçün məşqlər müntəzəm olaraq, gündə ən azı 5-10 dəqiqə yerinə yetirilməlidir. Effektiv üsullara neyrobika, assosiasiyalar və mnemonik texnikalar, mental xəritələr və ucadan oxu daxildir.
Kiçikyaşlı uşaqlar üçün isə oyun formasında məşqlər daha faydalıdır: rəngli əşyaları yadda saxlamaq, şəkillərin yerini dəyişmək və sözləri əzbərləmək. Bu üsullar yaddaşın asan və maraqlı şəkildə inkişafına kömək edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре