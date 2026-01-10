https://news.day.az/azerinews/1808487.html Vətən müharibəsi iştirakçısına yüksək vəzifə verildi Dövlət Gömrük Komitəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinə yeni rəis təyin olunub. Day.Az "Teleqraf"-a istinadən xəbər verir ki, general-leytenant Şahin Bağırovun imzaladığı əmrlə sözügedən vəzifəyə Şamil Həsənli gətirilib. Qeyd edək ki, 31 yaşlı Ş.Həsənli Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.
