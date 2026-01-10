Qumral: "Mən də sənətkaram"

Müğənni Qumral Musayeva açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Day.Az xəbər verir ki, ifaçı qonaq olduğu "Rəngarəng"də sənətkar olacağını iddai edib:

"Mən demədim ki, indi sənətkaram, ancaq bir neçə illər sonra olacağam. Hazırda 37 yaşım var, üzərimdə çalışmağımdan asılıdır. İllər ötməlidir. 50 yaşında sənətkar olacağam. Bəlkə də, hazırda o pillədə ola bilərəm. Sənətdə elələri var ki, onlara sənətkar deyirlər. Ona qalsa, mən də sənətkaram". 

Sənətçinin açıqlaması birmənalı qarşılanmayıb və geniş müzakirələrə səbəb olub. 