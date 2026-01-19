https://news.day.az/azerinews/1810344.html Neçə nəfər əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaqla bağlı müraciət edib? - RƏSMİ Ötən il əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı 217 779 müraciətlər olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat yayıb.
Neçə nəfər əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaqla bağlı müraciət edib? - RƏSMİ
Ötən il əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı 217 779 müraciətlər olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat yayıb.
Bildirilib, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşama icazələrinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı 80 691, vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı 1248 müraciət olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре