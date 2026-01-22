Saç tökülməsi - Mövsümi hal yoxsa ciddi xəbərdarlıq?
Saç tökülməsi bəzən normal fizioloji proses hesab olunur, xüsusilə mövsümi dəyişikliklər zamanı. Lakin əgər bu problem uzun müddət davam edirsə və ya xroniki xarakter alırsa, ciddi narahatlıq doğura bilər. Bəs saç tökülməsi nə vaxt həqiqətən diqqətə alınmalıdır?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, saç tökülməsi heç bir aydın səbəb olmadan 1 il ərzində davam edirsə, bu, orqanizmdə müəyyən dəyişikliklərin əlaməti ola bilər.
13 ildən çox təcrübəyə malik bərbər Mela-Lotus Liz bildirir ki, saç qırılması və tökülməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Onun sözlərinə görə, saç canlı bir strukturdur və əsasən keratin zülalından ibarətdir. Keratin həm saçlara, həm də dırnaqlara möhkəmlik və elastiklik verir. Saçın böyüməsi hər kəsdə fərqli olan və genetikadan təsirlənən üç mərhələli dövrə əsaslanır:
Saç böyüməsinin mərhələləri
Anagen (böyümə fazası) - orta hesabla 2-6 il davam edir.
Katagen (keçid fazası) - qısa mərhələ, təxminən 2-3 həftə çəkir; bu zaman saç follikulu yığılır və fəaliyyətini dayandırır.
Telogen (istirahət fazası) - 2-3 ay davam edir, sonra saç təbii şəkildə tökülür və yerinə yenisi çıxır.
Mela-Lotus Liz qeyd edir ki, saç tökülməsi həddindən artıq artarsa, bu, orqanizmin siqnalı kimi qiymətləndirilməlidir. Xüsusilə əgər:
Tökülmə 6-8 həftədən çox davam edirsə
Saç sıxlığında nəzərəçarpacaq azalma varsa
Probor (saç ayrımı) genişlənirsə
Ayrı-ayrı sahələrdə seyrəkləşmə yaranırsa
bu hallara laqeyd yanaşmaq olmaz.
Həkimə müraciət edilməli halları
Saç tökülməsi qəfil başlayır, davamlı artırsa və əlavə olaraq aşağıdakı faktorlar müşahidə olunursa, mütləq mütəxəssisə müraciət edilməlidir:
Uzun müddətli stress və xroniki yorğunluq
Autoimmun xəstəliklər
Qida çatışmazlığı (xüsusilə dəmir, zülal, vitaminlər)
Vaxtında diaqnoz qoymaq və müvafiq tədbirlər görmək problemin daha da artmasının qarşısını alır.
Mövsümi saç tökülməsi
Mövsümi tökülmə əsasən payız və yaz aylarında müşahidə olunur və adətən bir neçə həftə davam edir. Bu zaman gündə təxminən 100-150 saç teli tökülə bilər. Mövsümi tökülmə qalıcı keçəlləşmə və seyrəklik yaratmır.
Lakin əgər tökülmə 2 aydan çox davam edirsə və saç sıxlığında əhəmiyyətli azalma müşahidə olunursa, mütəxəssisə müraciət tövsiyə olunur.
Saç tökülməsinin mümkün səbəbləri
Mütəxəssis bildirir ki, saç tökülməsi müxtəlif səbəblərlə əlaqədar ola bilər:
Androgenetik alopesiya - tədricən inkişaf edir, müəyyən sahələrdə seyrəkləşmə ilə müşahidə olunur
Autoimmun xəstəliklər - qəfil və ocaq-ocaq tökülməyə səbəb ola bilər
Anemiya və dəmir çatışmazlığı - güclü yorğunluqla birlikdə bütün baş boyunca diffuz tökülmə yarada bilər
Hər bir səbəb fərqli yanaşma və müalicə tələb etdiyindən, düzgün diaqnozun vaxtında qoyulması vacibdir.
Saç sağlamlığına diqqət yetirmək, erkən xəbərdarlıq siqnallarını görmək və zəruri hallarda mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре