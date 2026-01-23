Əməkdar artist efirə velosipedlə GƏLDİ - VİDEO
Əməkdar artist Zaur Əmiraslanov "Space TV"də yayımlanan "Öz aramızda" verilişinə fərqli gəlişi ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi efirə avtomobillə deyil, velosipedlə gəlib. Bu addım təkcə studiyada deyil, sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə səbəb olub. Zaur Əmiraslanovun bu davranışı bir çoxları tərəfindən var-dövləti ilə öyünən məşhurlara üstüörtülü mesaj kimi dəyərləndirilib.
Əməkdar artist verilişdə çıxışı zamanı sadəliyin və təvazökarlığın vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, insanın dəyəri sahib olduğu bahalı avtomobillər və ya maddi imkanlarla yox, davranışı və sənətə münasibəti ilə ölçülməlidir.
Studiyaya velosipedlə gəlməsi izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin bir qismi bu addımı nümunəvi hesab edərək alqışlayıb, digərləri isə bunu şou xarakterli jest kimi qiymətləndirib.
