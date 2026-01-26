https://news.day.az/azerinews/1811912.html Bakıda məşhur hoteldə ofisiant öldürüldü - İş yoldaşı tutuldu Bakıda hoteldə qətl törədilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 25-i saat 19 radələrində "Ağ şəhər" bulvarında yerləşən "Boulevard Hotel"də qeydə alınıb. Belə ki, hoteldə ofisiant işləyən 1996-cı il təvəllüdlü paytaxt sakini Şəmistan Şamil oğlu Əliyev camaşırxanada bıçaqlanaraq öldürülüb.
Bakıda məşhur hoteldə ofisiant öldürüldü - İş yoldaşı tutuldu
Bakıda hoteldə qətl törədilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 25-i saat 19 radələrində "Ağ şəhər" bulvarında yerləşən "Boulevard Hotel"də qeydə alınıb.
Belə ki, hoteldə ofisiant işləyən 1996-cı il təvəllüdlü paytaxt sakini Şəmistan Şamil oğlu Əliyev camaşırxanada bıçaqlanaraq öldürülüb.
Hadisənin hotelin digər ofisiantı 1992-ci il təvəllüdlü Abşeron sakini Seymur Zafalı oğlu Manafov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
S.Manafov polis əməkdaşları tərəfindən tutulub.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.
