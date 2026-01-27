Qışda şam yeməyi üçün ideal VAXT
Qış mövsümündə qidalanma rejiminə düzgün əməl etmək həm həzm sistemi, həm də ümumi sağlamlıq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, şam yeməyi üçün ideal vaxt 18:00-19:30 aralığıdır.
Araşdırmalara görə, bu saatlarda qəbul edilən yemək orqanizmdə daha rahat həzm olunur və gecə yuxusuna mənfi təsir göstərmir. Xüsusilə qışda günlərin qısa olması və fiziki aktivliyin azalması gec saatlarda yeməyin çəki artımına səbəb ola biləcəyini artırır.
Mütəxəssislər bildirir ki, yatmazdan ən azı 2-3 saat əvvəl şam yeməyini bitirmək vacibdir. Bu, mədə-bağırsaq sisteminin yüklənməsinin qarşısını alır və rahat yuxuya şərait yaradır.
Qış axşamlarında şam yeməyinin yüngül olması tövsiyə edilir. Tərəvəz yeməkləri, şorbalar, balıq və ya az yağlı ət məhsulları ideal seçim sayılır. Ağır, yağlı və çox şirin qidalardan isə uzaq durmaq məsləhətdir.
Düzgün vaxtda və balanslı şəkildə qəbul edilən şam yeməyi qış aylarında həm çəkini qorumağa, həm də sağlam qalmağa kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре