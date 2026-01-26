https://news.day.az/azerinews/1812009.html Bakıda Azərbaycan-İsrail biznes-forumu start götürüb - FOTO Bakıda Azərbaycan-İsrail biznes-forumu öz işinə başlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar və İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayevin iştirakı ilə keçirilir.
Xəbər yenilənəcək
