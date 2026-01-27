https://news.day.az/azerinews/1812159.html Bakı metrosunda təhlükəli anlar yaşanıb - Eskalator dayandı Bu gün səhər saatlarında "Bakı Metropoliteni"nin ""İçərişəhər" stansiyasındakı eskalatorların birində nasazlıq yaranıb. Day.Az xəbər verir ki, şahidlər Milli.Az-a bildirib ki, hərəkətdə olan eskalatorun qəfildən dayanması sərnişinlərin həyatı üçün təhlükə yaradıb.
