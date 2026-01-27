Avtomobildən küçəyə zibil atan sürücü həbs edildi
Bakıda ictimai qaydaları pozan sürücü həbs edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu Abdulvahab Salamzadə küçəsi 53 ünvanının qarşısında baş verib.
Nəsimi RPİ-nin 20-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları ərazidə xidmət apararkən "Qazel" markalı avtomobilin sürücüsünün küçəyə zibil atdığını görüblər. Polis əməkdaşı ona yaxınlaşmaqla etdiyi qanun pozuntusunu izah edib. Bu zaman sürücü 1992-ci il təvəllüdlü K.Həsənli (şərti) polis əməkdaşı ilə razılaşmayaraq mübahisə yaradıb, ictimai asayişi pozub.
Saxlanılaraq polis şöbəsinə aparılan sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib.
Nəsimi Rayon Məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə 34 yaşlı şəxsə 8 gün inzibati həbs verilib.
