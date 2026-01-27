Azərbaycanda iş axtaranlara ŞAD XƏBƏR
Azərbaycanda mövcud olan aktiv iş yerlərinin sayı açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov 2025-ci ilin nəticələri və 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan hədəflərlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bu barədə danışıb. Onun sözlərinə görə, hazırda ölkə üzrə 60 mindən artıq aktiv vakansiya mövcuddur.
Hasil Abbasov bildirib ki, 2025-ci il ərzində 448 işəgötürənlə əməkhaqqının müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi mexanizmi tətbiq olunub. Eyni zamanda, kvota və kvotadan kənar məşğulluq proqramları icra edilib. İl ərzində 1 817 nəfər kvota əsasında işlə təmin olunub, 10 805 vətəndaşa isə işsizlikdən sığorta ödənişi verilib.
