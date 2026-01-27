Rezidenturanı bitirənlər üçün vakant yerlər açıqlandı

Rezidenturanı bitirənlər üçün vakant yerlər açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, 2025-ci ilin noyabr ayında aparılan yekun attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçərək rezidentura təhsilini bitirən həkim-mütəxəssislərin təyinatı və iş yerlərinə göndərilməsi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində aşağıdakı cədvəl üzrə keçiriləcək. Müraciət edənlərdən şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri xahiş olunur.

Tarix və vaxt

İxtisas

30 yanvar

saat 10:00

Ümumi cərrahiyyə

Travmatologiya - ortopediya

Urologiya

Onkologiya

Neyrocərrahiyyə

Qastroenterologiya

Otorinolarinqologiya

Uşaq cərrahiyyəsi

2 fevral

saat 10:00

Mamalıq-ginekologiya

Üz-cənə cərrahiyyəsi

Nevrologiya

Uşaq nevrologiyası

Şüa- diaqnostikası

Pediatriya

Neonatologiya

Revmatologiya

Plastik cərrahiyyə

3 fevral

saat 10:00

Hematologiya

Daxili xəstəliklər

Endokrinologiya

Dermatovenerologiya

Anesteziologiya-reanimatologiya

Nefrologiya

Kardiologiya

4 fevral

saat 10:00

Epidemiologiya

Yoluxucu xəstəliklər

Uşaq yoluxucu xəstəliklər

Allerqologiya və immunologiya

Patoloji anatomiya, məhkəmə-tibbi ekspertiza

Oftalmologiya

Ftiziatriya

Fizioterapiya və tibbi bərpa

Tibbi mikrobiologiya

Tibbi Genetika

6 fevral

saat 10:00

Laboratoriya işi

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili

Psixiatriya

Narkologiya

Nüvə təbabəti

Ailə təbabəti

Uşaq ürək-damar cərrahiyyəsi

Üşaq stomatologiyası

Restorativ stomatologiya

Ortopedik stomatologiya

Ortodontiya

Endodontiya

Gigiyena