Rezidenturanı bitirənlər üçün vakant yerlər açıqlandı
Rezidenturanı bitirənlər üçün vakant yerlər açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin noyabr ayında aparılan yekun attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçərək rezidentura təhsilini bitirən həkim-mütəxəssislərin təyinatı və iş yerlərinə göndərilməsi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində aşağıdakı cədvəl üzrə keçiriləcək. Müraciət edənlərdən şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri xahiş olunur.
|
Tarix və vaxt
|
İxtisas
|
30 yanvar
saat 10:00
|
Ümumi cərrahiyyə
Travmatologiya - ortopediya
Urologiya
Onkologiya
Neyrocərrahiyyə
Qastroenterologiya
Otorinolarinqologiya
Uşaq cərrahiyyəsi
|
2 fevral
saat 10:00
|
Mamalıq-ginekologiya
Üz-cənə cərrahiyyəsi
Nevrologiya
Uşaq nevrologiyası
Şüa- diaqnostikası
Pediatriya
Neonatologiya
Revmatologiya
Plastik cərrahiyyə
|
3 fevral
saat 10:00
|
Hematologiya
Daxili xəstəliklər
Endokrinologiya
Dermatovenerologiya
Anesteziologiya-reanimatologiya
Nefrologiya
Kardiologiya
|
4 fevral
saat 10:00
|
Epidemiologiya
Yoluxucu xəstəliklər
Uşaq yoluxucu xəstəliklər
Allerqologiya və immunologiya
Patoloji anatomiya, məhkəmə-tibbi ekspertiza
Oftalmologiya
Ftiziatriya
Fizioterapiya və tibbi bərpa
Tibbi mikrobiologiya
Tibbi Genetika
|
6 fevral
saat 10:00
|
Laboratoriya işi
Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
Psixiatriya
Narkologiya
Nüvə təbabəti
Ailə təbabəti
Uşaq ürək-damar cərrahiyyəsi
Üşaq stomatologiyası
Restorativ stomatologiya
Ortopedik stomatologiya
Ortodontiya
Endodontiya
Gigiyena
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре