Hansı çay daha sağlamdır - Soyuq, yoxsa isti?
Çay dünyada sudan sonra ən çox istehlak edilən içkidir. Lakin çayı hansı temperaturda içməyin daha faydalı olduğu hər zaman müzakirə mövzusu olub. Qidalanma mütəxəssisləri və elm adamları çayın temperaturunun tərkibindəki antioksidantlara və orqanizmə təsirini araşdıraraq maraqlı nəticələr əldə ediblər.
Day.Az Milli.Az xəbər verir ki, isti çay, xüsusilə soyuq havalarda rahatlıq versə də, dərəcəsinə diqqət etmək lazımdır.
Çayı 65°C-dən daha yüksək temperaturda içmək qida borusu (ezofaqus) xərçəngi riskini artıra bilər. Çox isti maye qida borusunun selikli qişasını zədələyir.
Çayı qaynar suda dəmləmək bəzi faydalı polifenolların parçalanmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər çayın 80-85°C temperaturda dəmlənməsini və bir az soyuduqdan sonra içilməsini tövsiyə edir.
Soyuq çay (Cold Brew): Antioksidant deposu
Son illərdə populyarlaşan soyuq dəmləmə (çayı soyuq suda uzun müddət saxlamaq) üsulu elmi tərəfdən çox faydalı hesab olunur.
Soyuq dəmləmə üsulu ilə çayın tərkibindəki kofein daha yavaş ayrılır, bu da acılığın qarşısını alır və mədə dostu bir içki yaradır.
C vitamini və Polifenollar - Tədqiqatlar göstərir ki, soyuq suda uzun müddət dəmlənən çay (xüsusilə yaşıl çay) daha yüksək səviyyədə antioksidant saxlayır, çünki istilik bəzi həssas birləşmələri məhv etmir.
Araşdırmanın nəticələrinə görə, həm fayda, həm də təhlükəsizlik baxımından ilıq çay (otaq temperaturundan bir az yüksək) ən sağlam seçimdir.
İlıq çay mədə divarlarını qıcıqlandırmır və həzmi asanlaşdırır.
Çay dəmləndikdən sonra təxminən 5-10 dəqiqə gözləmək həm dadın tam oturmasına, həm də temperaturun təhlükəsiz həddə düşməsinə şərait yaradır.
Həm isti, həm də soyuq çayda şəkər əlavə etmək çayın bütün faydalarını neytrallaşdırır. Limon isə çaydakı antioksidantların bədən tərəfindən sorulmasını (biomənimsənilməsini) artırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре