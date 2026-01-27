Azərbaycanda “Uşaq hüquqları haqqında” yeni qanun qəbul ediləcək

Azərbaycanda "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun qəbul ediləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub.

Qanun layihəsi yanvarın 28-də Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində ilkin müzakirəyə çıxarılacaq.

Qeyd edək ki, hazırda qüvvədə olan 19 may 1998-ci il tarixli "Uşaq hüquqları haqqında" Qanun da mövcuddur.