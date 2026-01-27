https://news.day.az/azerinews/1812258.html Azərbaycanda “Uşaq hüquqları haqqında” yeni qanun qəbul ediləcək - RƏSMİ Azərbaycanda "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun qəbul ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Qanun layihəsi yanvarın 28-də Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində ilkin müzakirəyə çıxarılacaq.
Qeyd edək ki, hazırda qüvvədə olan 19 may 1998-ci il tarixli "Uşaq hüquqları haqqında" Qanun da mövcuddur.
