Tatlısesin Moskva konsertində qəribə HADİSƏ - VİDEO
Məşhur müğənni İbrahim Tatlısesin Rusiyada keçirilən konserti gözlənilməz hadisə ilə yadda qalıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Moskvada baş tutan musiqili proqram zamanı sənətçinin pərəstişkarlarından biri qəfil şəkildə səhnəyə çıxmağa cəhd edib. Gözlənilməz vəziyyət dərhal mühafizəçilərin diqqətini çəkib və onlar həmin şəxsi operativ şəkildə saxlayaraq səhnədən uzaqlaşdırıblar.
Hadisə zamanı fanatın qəribə və qeyri-adi hərəkətləri həm zalda olan tamaşaçıların, həm də sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Qısa müddətli gərginliyə baxmayaraq, konsert təhlükəsiz şəkildə davam etdirilib.
Yaşanan bu anlar konsert iştirakçıları arasında müzakirələrə səbəb olub və sosial mediada geniş paylaşılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре