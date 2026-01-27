Tolikə görə efirdə göz yaşı tökdü - VİDEO
Şair Nazilə Səfərli canlı efirdə kövrək anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı yayım zamanı Nazilə Səfərli proqramın aparıcısı Tarix Əliyevin (Tolik) səhhəti ilə bağlı yaşadığı problemlərdən danışarkən emosiyalarına hakim ola bilməyib.
O, Tolik üçün duyduğu narahatlığı dilə gətirərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib və studiyada duyğusal anlar yaşanıb.
Şairə bildirib ki, Tolikin sağlamlıq durumu onu dərindən sarsıdıb. Onun səmimi çıxışı həm studiyada olanları, həm də ekran qarşısındakı izləyiciləri duyğulandırıb.
Yaşanan bu anlar sosial şəbəkələrdə də geniş maraqla qarşılanıb, izləyicilər Tolikə tezliklə sağalması üçün xoş arzularını çatdırıblar. Nazilə Səfərlinin efirdəki səmimi göz yaşları isə müzakirə mövzusu olub.
