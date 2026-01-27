PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində fevral ayı üçün qəbul

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində fevral ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Day.Az cədvəli təqdim edir:

Qəbulu aparan şəxs

Qəbul günü

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri

Əmirov Natiq Ərziman oğlu

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri

Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu

3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu

4,18

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı

5

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi

Həsənov Altay Tofiq oğlu

6,13,27

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri

Həsənov Kərəm Əvəz oğlu

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

Mövsümov Şahmar Arif oğlu

9

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri

Seyidov Fərid Mirmufid oğlu

10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu

11

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri

Məcidov Tələt Tahir oğlu

12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri

Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu

13

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

İsmayılov Süleyman Abbas oğlu

16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi

17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi

17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru

19

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu

20

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

xüsusi nümayəndəsi

Hüseynov Emin Zamin oğlu

23

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Məmmədov Məsim Əhməd oğlu

24

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Yusubov Elçin Mustafa oğlu

24

Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu

25

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Kərimov Aydın Zöhrab oğlu

25

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri

Kərimov Gündüz Hacı oğlu

27

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Vahid Rasim oğlu

27

* * *

Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi

Usubov Ramil İdris oğlu

26

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev,79.

Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.

Qəbul saat 14:00-dan başlayır.

Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi - 1111.