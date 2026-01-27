Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7% böyüyüb
2025-ci ildə Azərbaycanda icbari sığorta növlərinin hesabına 365,811 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 23,9 milyon manat və ya 7% çoxdur.
Hesabat dövründə icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər isə 6,9 milyon manat və yaxud 4,9% artaraq 146,6 milyon manata çatıb.
Beləliklə, ötən il icbari sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 40,1 manatı müştərilərə geri ödənilib.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin xətti ilə 1,505 milyard manat sığorta haqqı yığılıb. Bu göstərici 2024-cü ilə nisbətən 151,5 milyon manat və ya 11,2% çoxdur.
Eyni zamanda hesbat dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən 920,4 milyon manat sığorta ödənişi edilib ki, bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 167,7 milyon manat və ya 22,3% artım deməkdir.
