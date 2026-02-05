Şəmkirdə tülkü evə girdi

Şəmkirdə tülkü yaşayış yerinə daxil olub.

Day.Az xəbər verir ki bu barədə Şəmkir sakinləri sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Evin mətbəxt hissəsinə daxil olan tülkünün daha sonra təbiətə buraxıldığı bildirilir.