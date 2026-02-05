https://news.day.az/azerinews/1814169.html Şəmkirdə tülkü evə girdi - VİDEO Şəmkirdə tülkü yaşayış yerinə daxil olub. Day.Az xəbər verir ki bu barədə Şəmkir sakinləri sosial şəbəkədə paylaşım edib. Evin mətbəxt hissəsinə daxil olan tülkünün daha sonra təbiətə buraxıldığı bildirilir.
Şəmkirdə tülkü evə girdi - VİDEO
Şəmkirdə tülkü yaşayış yerinə daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki bu barədə Şəmkir sakinləri sosial şəbəkədə paylaşım edib.
Evin mətbəxt hissəsinə daxil olan tülkünün daha sonra təbiətə buraxıldığı bildirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре