https://news.day.az/azerinews/1814361.html Bakının bu ərazisində 6 saat işıq olmayacaq Suraxanının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. "Azərişıq"dan Day.Az-a verilən məlumata görə, fevralın 6-da Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək.
Bakının bu ərazisində 6 saat işıq olmayacaq
Suraxanının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
"Azərişıq"dan Day.Az-a verilən məlumata görə, fevralın 6-da Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 16:00-dək Əmircan qəsəbəsi Səttar Bəhlulzadə, Bülbülə qəsəbəsi Çingiz Nəsirov, Nəriman Nərimanov, Vüqar Bədəlov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Məlumata görə,təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре