Hadisə yerindən görüntülər

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün "İdrak" liseyində 10-cu sinif şagirdi ov tüfəngi ilə müəllimə atəş açıb. İnsidenti törədən Ə.Ş. polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. "Qafqazinfo" hadisə yerindən görüntüləri təqdim edir:
