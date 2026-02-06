Hadisə yerindən görüntülər

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün "İdrak" liseyində 10-cu sinif şagirdi ov tüfəngi ilə müəllimə atəş açıb. İnsidenti törədən Ə.Ş. polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

"Qafqazinfo" hadisə yerindən görüntüləri təqdim edir: