https://news.day.az/azerinews/1814492.html Ermənistanda parlament seçkilərinin vaxtı açıqlanıb Ermənistanda parlament seçkilərinin vaxtı açıqlanıb. Day.Az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçatryan bununla bağlı fərman imzalayıb. Ermənistan parlamentinə növbəti seçkilər 7 iyun 2026-cı ildə keçiriləcək.
