Ermənistanda parlament seçkilərinin vaxtı açıqlanıb.

Day.Az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçatryan bununla bağlı fərman imzalayıb.

Ermənistan parlamentinə növbəti seçkilər 7 iyun 2026-cı ildə keçiriləcək.