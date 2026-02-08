Düyməli telefonlara böyük qayıdış başladı - "Rəqəmsal detoks" dövrü
Smartfon asılılığından, sonsuz bildirişlərdən və sosial medianın gərginliyindən yorulan insanlar, xüsusən də gənc nəsil (Gen Z), sürətlə sadə düyməli telefonlara keçid edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, smartfonlar gün ərzində orta hesabla bir insanın 5-7 saatını "oğurlayır". İnsanlar diqqət dağınıqlığı, yuxu pozğunluğu və daimi stress hiss etdikləri üçün funksiyası yalnız zəng etmək və mesaj yazmaq olan cihazlara üstünlük verirlər.
Maraqlıdır ki, bu keçidi yaşlılar deyil, texnologiyanın içində doğulan "Z nəsli" başladır. Onlar "hər an əlçatan olmaq" məcburiyyətindən qurtulmaq və real həyata daha çox fokuslanmaq istəyirlər. Sosial mediada "Dumbphone Challenge" (Ağılsız telefon sınağı) kimi kampaniyalar geniş yayılır.
Smartfonların hər gün şarj edilməsi məcburiyyəti və ən xırda zərbədə ekranlarının qırılması insanları bezdirib. Köhnə nəsil düyməli telefonlar bir şarjla bir həftəyə qədər işləyir. Fiziki zərbələrə qarşı daha dözümlüdür.
Düyməli telefonlarda tətbiqlər, izləmə proqramları və mürəkkəb alqoritmlər olmadığı üçün şəxsi məlumatların sızması riski minimumdur. Bu da məxfiliyə önəm verən istifadəçilər üçün böyük üstünlükdür.
Düyməli telefona keçməyin 3 əsas faydası:
- Sosial mediada boş vaxt keçirmədiyiniz üçün gününüz daha məhsuldar olur.
- Bildiriş səsləri və "mükəmməl həyat" paylaşımlarının yaratdığı təzyiq azalır.
- Yatmazdan əvvəl "mavi işığa" məruz qalmamaq yuxunu tənzimləyir.
