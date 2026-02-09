Ötən ay 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib

Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib.

Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib.

 

Qeyd edilib ki, həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.