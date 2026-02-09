https://news.day.az/azerinews/1814965.html Ötən ay 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib - RƏSMİ Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
Ötən ay 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib - RƏSMİ
Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində 38 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd edilib ki, həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
