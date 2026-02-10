https://news.day.az/azerinews/1815102.html Nəriman Axundzadə ABŞ klubuna transfer olundu - RƏSMİ "Qarabağ"ın hücumçusu Nəriman Axundzadə MLS (ABŞ) təmsilçisi "Kolumbus Kru" (Columbus Crew) klubuna keçib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Mövcud razılaşmaya əsasən, futbolçuya qarşı tərəflə şəxsi müqavilə şərtlərinin müzakirə edilməsinə icazə verilib.
Nəriman Axundzadə ABŞ klubuna transfer olundu - RƏSMİ
"Qarabağ"ın hücumçusu Nəriman Axundzadə MLS (ABŞ) təmsilçisi "Kolumbus Kru" (Columbus Crew) klubuna keçib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Mövcud razılaşmaya əsasən, futbolçuya qarşı tərəflə şəxsi müqavilə şərtlərinin müzakirə edilməsinə icazə verilib.
Prosesin növbəti mərhələləri ilə bağlı əlavə məlumat rəsmi şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
