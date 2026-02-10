Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını ratifikasiya edən ilk ölkədir - Milli Məclisdə tarix yazılır
10 fevral 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təqdim edilmiş Qanun layihəsini qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın ratifikasiyası prosesinə liderlik edən ölkəyə çevrilir.
Qeyd edək ki, dünya birliyinin çoxillik gərgin əməyinin nəticəsi olaraq BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı Konvensiya"sının yekun layihəsinin hazırlanması prosesində Azərbaycan xüsusilə fəal iştirak edib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələrinin də daxil olduğu nümayəndə heyəti çoxtərəfli danışıqlarda konstruktiv və prinsipial mövqe nümayiş etdirərək sənədin mətninin formalaşdırılmasına substantiv töhfə verib.
"Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiya 24 dekabr 2024-cü il tarixində BMT Baş Assambleyasında qəbul olunub.
XXl əsrin Konvensiyası hesab edilən - "Kibercinayətkarlığa qarşı" BMT Konvensiyası kibercinayətkarlıqla mübarizə üzrə qlobal səviyyədə vahid, hüquqi cəhətdən məcburedici beynəlxalq çərçivə formalaşdıran ilk sənəddir.
Konvensiya 2025-ci ilin oktyabr ayında Vyetnamın paytaxtı Hanoy şəhərində keçirilən rəsmi imzalanma mərasimində ümumilikdə 74 dövlət tərəfindən imzalanıb (Böyük Britaniya, Fransa, Çin, Avstraliya, Belçika, Türkiyə, Polşa, Rusiya, İspaniya, BƏƏ, İsveç və s). Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, Konvensiyanı Azərbaycan adından Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi imzalayıb.
Konvensiya milli parlamentlər tərəfindən təsdiqlənməli və ölkələr bu beynəlxalq hüquqi çərçivəyə qoşulmaq üçün daxili hüquqi prosedurlarını tamamlamalıdırlar. Hazırda Azərbaycan Respublikası bu prosesi tamamlamaqda olan ilk ölkə kimi çıxış edir.
Konvensiyanın ratifikasiyası təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətini gücləndirəcək. Sənəd elektron sübutlarla beynəlxalq hüquqi prosedurları tənzimləyir, transmilli istintaqların effektivliyini artırır. Təxirəsalınmaz beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmləri kibercinayətlərə operativ reaksiya verilməsinə imkan yaradır.
BMT-nin rəsmi səhifəsinə əsasən, (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-16&chapter=18&clang=_en), Azərbaycan həm də Konvensiyanı qeyd-şərtlərlə imzalayan yeganə ölkədir. Bu beynəlxalq prosedurlara xüsusi olaraq peşəkar hüquqi yanaşmanın göstəricisidir.
Bütövlükdə, Konvensiya qlobal miqyasda kibercinayətkarlıqla mübarizədə qarşılıqlı koordinasiyanı, standartları, hüquqi əməkdaşlığı genişləndirməyi hədəfləyir.
