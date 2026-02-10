https://news.day.az/azerinews/1815259.html Prezident İlham Əliyev və ABŞ-ın Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər. Xəbər yenilənəcək
Fevralın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
