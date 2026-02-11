https://news.day.az/azerinews/1815512.html "Everton" "Mançester Siti"nin 2 futbolçusunu almaq istəyir "Everton" klubu yay transfer pəncərəsində "Mançester Siti"nin iki futbolçusunu heyətinə qatmağı hədəfləyir. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisinin baş məşqçisi Devid Moyes həm Cek Qrilişi, həm də Con Stounzu komandasında görməyə maraq göstərir.
