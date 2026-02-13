https://news.day.az/azerinews/1815803.html 10 gün əvvəl hamamda yıxılan kişi xəstəxanada öldü Şəkidə 65 yaşlı kişi xəstəxanada vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Əli Məmmədov 10 gün əvvəl hamamda yıxılaraq kəllə-beyin travması alıb. Ağır xəsarət alan Məmmədov dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.
