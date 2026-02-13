10 gün əvvəl hamamda yıxılan kişi xəstəxanada öldü

Şəkidə 65 yaşlı kişi xəstəxanada vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Əli Məmmədov 10 gün əvvəl hamamda yıxılaraq kəllə-beyin travması alıb.

Ağır xəsarət alan Məmmədov dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o, bu gün aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.