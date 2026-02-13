Azərbaycanda birinci kurs tələbəsi

Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi Elif Gəray qızı Sadiqli vəfat edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, universitetin Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının birinci kurs tələbəsi olub.

Onun uzun müddət davam edən xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişdiyi bildirilir.