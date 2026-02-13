https://news.day.az/azerinews/1815922.html Azərbaycanda birinci kurs tələbəsi VƏFAT ETDİ Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi Elif Gəray qızı Sadiqli vəfat edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, universitetin Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının birinci kurs tələbəsi olub. Onun uzun müddət davam edən xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişdiyi bildirilir.
Azərbaycanda birinci kurs tələbəsi VƏFAT ETDİ
Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi Elif Gəray qızı Sadiqli vəfat edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, universitetin Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının birinci kurs tələbəsi olub.
Onun uzun müddət davam edən xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişdiyi bildirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре