Mirkamil uzun müddət sonra ÜZƏ ÇIXDI - VİDEO
Ağır ürək əməliyyatı keçirən müğənni Mirkamil Kamilov uzun fasilədən sonra yenidən görüntülənib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin son görüntülərini aktyor Elcan Rəsulov sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
Yayılan kadrda Mirkamil Kamilovun mahnı ifa etdiyi anlar əks olunub. Görüntülər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb və sənətçinin səhhətinin yaxşılaşması sevindirici hal kimi dəyərləndirilib.
Həmin videonu təqdim edirik:
