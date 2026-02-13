https://news.day.az/azerinews/1815956.html 5 il sonra bacısı ilə efirdə görüşdü - Göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO Əməkdar artist Elxan Şıxalıyev uzun illər sonra bacısı ilə efirdə bir araya gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 5 ildir bacısı Esmira Şıxalıyevanı görməyən əməkdar artistə "İncə Səhər" verlişi sürpriz edib. Sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Həmin anları təqdim edirik:
5 il sonra bacısı ilə efirdə görüşdü - Göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 5 ildir bacısı Esmira Şıxalıyevanı görməyən əməkdar artistə "İncə Səhər" verlişi sürpriz edib.
Sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib.
Həmin anları təqdim edirik:
