5 il sonra bacısı ilə efirdə görüşdü

Əməkdar artist Elxan Şıxalıyev uzun illər sonra bacısı ilə efirdə bir araya gəlib. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 5 ildir bacısı Esmira Şıxalıyevanı görməyən əməkdar artistə "İncə Səhər" verlişi sürpriz edib.

Sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Həmin anları təqdim edirik: