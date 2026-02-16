https://news.day.az/azerinews/1816482.html Afət Fərmanqızının müğənni ANASI - VİDEO Müğənni Afət Fərmanqızı mərhum anası ilə bağlı duyğusal paylaşım edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkə hesabında anasının Dövlət Televiziyasında lentə alınmış ifasının görüntülərini yayımlayıb. Kadrlarda onun anası, ingilis dili müəlliməsi Müşgünaz Əsədovanın səhnədə çıxışı əks olunub.
Kadrlarda onun anası, ingilis dili müəlliməsi Müşgünaz Əsədovanın səhnədə çıxışı əks olunub. Arxiv görüntüləri izləyicilər arasında böyük maraq doğurub və qısa zamanda geniş müzakirələrə səbəb olub.
Qeyd edək ki, Müşgünaz Əsədova 57 yaşında vəfat edib. Afət Fərmanqızı paylaşımında anasını ehtiramla anaraq onun xatirəsinin daim qəlbində yaşayacağını bildirib.
