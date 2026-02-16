https://news.day.az/azerinews/1816586.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Serbiyaya rəsmi səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri (15-16.02.2026)".
