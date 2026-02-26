https://news.day.az/azerinews/1818451.html Ermənistanın WUF13-ə dəvət olunması barədə məlumatım yoxdur - Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) Ermənistanı dəvət etməsi ilə bağlı hazırda məlumat yoxdur. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı "Ana harayı" abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Ermənistanın WUF13-ə dəvət olunması barədə məlumatım yoxdur - Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) Ermənistanı dəvət etməsi ilə bağlı hazırda məlumat yoxdur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı "Ana harayı" abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре