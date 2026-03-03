Sabah 9 kənddə qaz OLMAYACAQ
Şabran Xidmət Sahəsinin Zeyvə xətti adlanan diametrli 219 mm-lik orta təzyiqli qaz kəmərində balans ölçü qovşağının quraşdırıması ilə əlaqədar olaraq 04.03.2026-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılıb.
Bu barədə Day.Az-a "Azəriqaz" İB-dən məlumat verilib.
Bildirilir ki, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə 9 kənd olmağla ( Zeyvə, Gilavar, Pirəbədil, Zöramlı, Sumağa, Dağbilici, Mumlu, Qorğan, Sumaqova) ümumilikdə 999 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Xaçmaz Xidmət Sahəsinin Xudat ərazisi olan İsti Su qəsəbəsi istiqamətində çəkilmiş diametrli 108 mm-lik qaz xəttinin mövcud olan şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar olaraq 04.03.2026-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılıb. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə İsti Su qəsəbəsi, Nizami, H.Aslanov və S.Vurqun küçələri olmaqla ümumilikdə 1081 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqdır.
