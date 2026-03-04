Bu şəxslərin hərbi xidmətə göndərilməsində güzəştlərin verilməsi təklif edilir
Müəyyən yaşa qədər idmançılar sistemdə qalır, lakin 17 yaşdan sonra, məktəbi bitirdikdən sonra bir qismi ali məktəbə qəbul olub təhsilini davam etdirir, digər qismi isə hərbi xidmətə yollanır. Halbuki dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də vətənə xidmətdir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Fərid Mansurov Milli Məclisinin Gənclər və idman komitəsində 5 Mart - Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ilə bağlı keçirilən görüşdə deyib.
F.Mansurov bildirib ki, dünya və Avropa çempionatlarında fərdi idman növlərində hər çəki dərəcəsində əsasən bir idmançı iştirak edir:
"Nəticə qazanan idmançı Azərbaycan İdman Akademiyasına qəbul olur, lakin digər perspektivli atletlər sistemdən kənarda qalır. Onlar hərbi xidmətə getdikdə isə biz faktiki olaraq həmin idmançını itirmiş oluruq. Bu da peşəkar idmanda rəqabətin zəifləməsinə, ardıcıl nəsil dəyişiminin pozulmasına gətirib çıxarır.
Nəticədə bəzi federasiyalar, xüsusilə nəticə verən aparıcı federasiyalar, məcbur qalaraq legioner idmançılara müraciət edirlər. Bu məsələ qanunvericiliklə müəyyən meyarlar və limitlər çərçivəsində tənzimlənsə, aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış mexanizm qurulsa, daha səmərəli nəticə əldə etmək olar".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре