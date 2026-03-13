Bu müəllimlərə əlavə 500 manat veriləcək

Mingəçevir Dövlət Universitetinin bütün əməkdaşlarına Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə pul mükafatı ayrılıb.

Day.Az Yeni Sabah-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə universitetinin rektoru Anar Eminov əmr verib.

Əmrə əsasən, təhsil müəssisəsinin bütün əməkdaşları 500 manat mükafat alacaqlar.