https://news.day.az/azerinews/1821959.html Bu müəllimlərə əlavə 500 manat veriləcək - ƏMR Mingəçevir Dövlət Universitetinin bütün əməkdaşlarına Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə pul mükafatı ayrılıb. Day.Az Yeni Sabah-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə universitetinin rektoru Anar Eminov əmr verib. Əmrə əsasən, təhsil müəssisəsinin bütün əməkdaşları 500 manat mükafat alacaqlar.
Bu müəllimlərə əlavə 500 manat veriləcək - ƏMR
Mingəçevir Dövlət Universitetinin bütün əməkdaşlarına Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə pul mükafatı ayrılıb.
Day.Az Yeni Sabah-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə universitetinin rektoru Anar Eminov əmr verib.
Əmrə əsasən, təhsil müəssisəsinin bütün əməkdaşları 500 manat mükafat alacaqlar.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре