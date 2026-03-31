https://news.day.az/azerinews/1825185.html Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq Sabah Bakının Xəzər və Qaradağ rayonlarında təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxtın Xəzər rayonunda aparılacaq təmir-quraşdırma işləri, Qaradağ rayonunda isə aşkar olunmuş qaz sızması aradan qaldırılacaq.
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Sabah Bakının Xəzər və Qaradağ rayonlarında təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtın Xəzər rayonunda aparılacaq təmir-quraşdırma işləri, Qaradağ rayonunda isə aşkar olunmuş qaz sızması aradan qaldırılacaq.
Bu məqsədlə aprelin 1-də saat 10:00-dan etibarən Sahil, Qala və Buzovna qəsəbələrinin bəzi hissələrinin, həmçinin Stansiya Qala yaşayış ərazisinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
