Azərbaycanda ən çox hansı peşələrə maraq VAR? - STATİSTİKA
Azərbaycanda əmək bazarındakı son tendensiyalar rəqəmsal sahələrin sürətli yüksəlişini rəqəmlərlə təsdiqləyir.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) son statistikasına əsasən, ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin təxminən 25-30%-i birbaşa texnologiya və iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslara üstünlük verir. Xüsusilə İT və proqramlaşdırma sahəsində vakansiyaların sayı son iki ildə 45% artıb ki, bu da rəqəmsal transformasiyanın əmək bazarındakı əsas hərəkətverici qüvvə olduğunu göstərir.
Maliyyə və idarəetmə sektoru ölkə iqtisadiyyatının onurğa sütunu olaraq qalmaqdadır.
Statistik məlumatlara görə, iş elanları saytlarında yerləşdirilən aktiv vakansiyaların 20%-dən çoxu məhz mühasibatlıq, audit və bank işi sahələrinin payına düşür. Bu ixtisas qrupları üzrə keçid ballarının hər il orta hesabla 5-10% yüksəlməsi rəqabətin nə dərəcədə kəskin olduğunu sübut edir. Həmçinin, rəsmi rəqəmlər göstərir ki, ölkədə ən yüksək orta aylıq əməkhaqqı hələ də neft-qaz və maliyyə sektorundadır, lakin İT sektoru artıq bu siyahıda ilk üçlüyə daxil olub.
Xidmət və yaradıcı sənaye sahələrində də ciddi rəqəmsal artım müşahidə edilir. Kiçik və orta biznes subyektlərinin 60%-dən çoxunun sosial media üzərindən satışa keçməsi SMM və rəqəmsal marketinq mütəxəssislərinə olan tələbi ötən illə müqayisədə 40% artırıb. Logistika sahəsində isə Azərbaycanın beynəlxalq tranzit layihələrində iştirakı sayəsində mütəxəssis ehtiyacı 15% yüksəlib.
Bu rəqəmlər göstərir ki, gələcəyin əmək bazarı 70% hallarda texnoloji bacarıqlar və rəqəmsal savadlılıq üzərində qurulacaqdır.
Nəsimi Ələsgərli
