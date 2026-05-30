https://news.day.az/azerinews/1838201.html Xalq artistinin təmtəraqlı yubileyi - VİDEO Xalq artisti Ofeliya Sənaninin 85 yaşı tamam olub. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış diktor yubileyi münasibəti ilə məclis təşkil edib. Restoranlardan birində keçirilən məclisə O.Sənaninin sənət dostları, yaxınları qatılıblar. Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. "Ürəyim çox şaddır.
Xalq artistinin təmtəraqlı yubileyi - VİDEO
Xalq artisti Ofeliya Sənaninin 85 yaşı tamam olub.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış diktor yubileyi münasibəti ilə məclis təşkil edib.
Restoranlardan birində keçirilən məclisə O.Sənaninin sənət dostları, yaxınları qatılıblar. Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.
"Ürəyim çox şaddır. Elə bil yeni doğulmuş balaca bir qızam. Çünki fərəhlənirəm, sevinirəm, onları görüdkcə cavanlaşıram. Demək olar ki, yaşda hamısından böyüyəm. Buradakıların hamısı mənim əzizlərimdir" deyə, O. Sənanı gecədə çıxış edərkən söyləyib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре