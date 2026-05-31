Türkiyədə yeni dron monitorinq sistemi tətbiq ediləcək
Türkiyə hakimiyyəti daha təhlükəsiz və istismarına nəzarət edilən yeni İHATTYS pilotsuz uçuş aparatı (PUA) monitorinq sistemini tətbiq edəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yeni sistem PUA-ları üç əməliyyat riski kateqoriyasına ayıracaq: "açıq" və "xüsusi" istifadəli, həmçinin "sertifikatlı" dronlar.
"Sertifikatlı" dronlara izdihamlı ərazilər üzərindən uçmağa və insanları və ya təhlükəli yükləri daşımağa icazə veriləcək.
"Açıq" və "xüsusi" kateqoriyalardakı dron pilotları üçün yaş həddi 16 il olacaq.
İHATTYS qeydiyyatdan keçmiş dronların yerini real vaxt rejimində izləməyə imkan verəcək.
Eyni zamanda, sistem çərçivəsindən kənarda dronları idarə edən fərdlər və qurumlar əhəmiyyətli cərimələr ilə üzləşəcək.
Xaricdə qeydiyyatdan keçmiş pilotsuz uçuş aparatları üçün Türkiyədə uçuş icazəsi istifadədən ən azı 20 gün əvvəl alınmalıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре