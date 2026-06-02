Bakıda kişini qatar vurub

Bakıda qatar vurması ilə nəticələnən ölüm hadisəsi baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə iyunun 1-i saat 12:15 radələrində qeydə alınıb.

Belə ki, Quliyev Anar Rövşən oğlu Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Arif küçəsi 27 ünvanında qatar vurması nəticəsində həyatını itirib.

Faktla bağlı Nərimanov Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.