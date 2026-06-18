https://news.day.az/azerinews/1842226.html Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir - CANLI Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir - CANLI
Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildi.
Sonra "Qurani-Kərim"dən ayə oxundu.
Daha sonra İslam İnkişaf Bankı (IsDB) haqqında videoçarx nümayiş olundu.
Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edir.
Xəbər yenilənəcək
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