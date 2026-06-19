https://news.day.az/azerinews/1842411.html Aralıq dənizi pəhrizi: Ürək və beyin üçün elmi “qızıl standart” Aralıq dənizi pəhrizi zeytun yağı, balıq, qoz-fındıq, tərəvəz və az emal olunmuş qidalar üzərində qurulan ən sağlam qidalanma modellərindən biridir. Bu pəhriz iltihabı azaldır və antioksidant təsir göstərir.
Aralıq dənizi pəhrizi: Ürək və beyin üçün elmi “qızıl standart”
Aralıq dənizi pəhrizi zeytun yağı, balıq, qoz-fındıq, tərəvəz və az emal olunmuş qidalar üzərində qurulan ən sağlam qidalanma modellərindən biridir. Bu pəhriz iltihabı azaldır və antioksidant təsir göstərir.
Day.Az-ın məlumatına görə, klinik tədqiqatlar göstərir ki, bu pəhrizə əməl edən insanlarda ürək xəstəlikləri, insult və hətta bəzi xərçəng növlərinin riski aşağı olur.
Eyni zamanda beyin funksiyalarını qoruyaraq demensiya riskini azaldır.
Harvard Mediterranean Diet məlumatına görə, bu qidalanma modeli həm uzunömürlülük, həm də metabolik sağlamlıq üçün ən güclü elmi dəstəklərə malik sistemlərdən biridir.
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